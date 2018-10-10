Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli camiaya yönelik açıklamalar yapıyor. İşte Ali Koç'un açıklamaları: "Tahminimizden çok daha ötede, olumsuz bir tablo var. İşe başlarken değişim dedik, büyük hayallerden bahsettik. Puan tablosuna baktığımızda, olmamamız gereken bir noktadayız. Eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Top çizgiyi geçmediğinde yaptığınız şeyler göz ardı ediliyor. Bana sorarsanız Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Sonuç; 8 maçta 8 puan. Bu sıkıntılı durumdan çıkacağız. 4 ay önce göreve geldik, hangi şartlarda geldiğimizi unutmayalım. İki maçta skor farklı olsaydı bugün çok farklı konuları konuşuyor oluyorduk. Yeniden yapılanma hedeflerimiz doğrultusunda adımlar atıyoruz. Biz hayal satmadık. Uzun soluklu bir projeden bahsettik. Transferlerimizin eleştirilmesi için henüz çok erken. Lugano'yu, Edu'yu ilk geldiği zamanlarda hatırlayın. Biraz sabretmek gerekiyor. Skor yorumculuğu hatta skor taraftarlığı yapılınca çok olumsuz ifadeler olabiliyor. Biz bu maçlarda aynı futbolla farklı sonuçlar da alabilirdik. 11 yeni transfer yaptık. Genç futbolculara yöneldik. Slimani ve Ayew gibi tecrübeli isimleri de kadroya katarak böyle bir oluşum oluşturduk. Fenerbahçe'nin kendine has sıkıntıları var. Bunlardan birisi Finansal Fair Play... Biz de paraları harcayıp, ses getirecek transferler yapmayı biliriz. Ancak biraz daha sabredilmesi lazım. Önemli olan orta ve uzun vadede faydalı transferler yapmak. Bizde Avrupa'nın en büyük basketbol takımı var. Bunun da bütçesi 30 milyon Euro. Biz bu bütçeyi devam ettirmek zorundayız ve devam ettiriyoruz. Rakiplerimize nazaran böyle bir farkımız var. Obradovic'in de hocamız olmasından dolayı çok şanslıyız. Haftaya Sivasspor maçına sponsorla çıkacağız. Yeni bir kaynak olacak. Yeni kaynaklar yaratmamıza rağmen Mart'tan sonrasını hala göremiyoruz, nasıl döneceğiz bilmiyoruz. "

"Tribündeki arkadaşlara söylüyorum; aşmamız gereken çok engel var. Daha önce bunu çok söyledim, bugün yine söylüyorum yarın yine olursa yine söylerim; çubuklu forma sahada mücadele ederken girene 'yuh' çıkana 'yuh' olmasın. Bunu kabul edemiyorum. Taraftarımızın Fenerbahçemize sahip çıkması gerekiyor. Bu kulüp anlık reflekslerle yönetilemez. Ben ve yönetim kurulu her şeye rağmen çok inançlıyız. Bugün Buffon yıllar önceki Fenerbahçe maçında 'ilk 20 dakika konsantre' olamadığını söylüyor. O günlere dönmeliyiz. Ersun Yanal hocamız bizim planlarımızda yok. Dün olmadı bugün de olmayacak." "Cuma günü yapılan kadro dışı ve göreve son verilme duyurusunu bilerek yaptık. Detayları bilerek vermedik. Bir plan dahilinde yaptık. İyi de oldu. Dostumuzu düşmanımızı gördük. Şimdi söz sırası bize geldi. Aykut Kocaman'la geçen sezon sonunda konuştuk, konuştuğumuz konulardan birisi de teknik ekibiydi. Hocamız, teknik ekibinin gayet başarılı olduğunu ifade etti. Aykut Hoca, teknik ekibi hakkında 'haklarını koruyun' diye ricacı oldu biz de kabul ettik. Sezonun açılışına birkaç gün kala bu ekip istifa etti. Ne değişim yapmak istesek bir dirençle karşılaştık. Samandıra'da futbolcu ve personele de bu durum yansıdı. 7-8 kişilik bir ekipti. Bu arkadaşlar yeni gelenlere fark edilir şekilde yardımcı olmamaya başladılar. Arka arkaya olumsuz sonuçlar da gelmeye başladı. Takım içinde ne yapabiliriz diye konuşulurken Turay Altay 'Banane! Fenerliler düşünsün' diyor. Olabilir anlık bir tepki ama devamlı söyleniyor.Yardımcı antrenörlük dışıda, saha antrenmanlarında umursamaz tavırlar oldu. Maça yorgun çıktığklarını söyleyen oyuncular oluyor."

"Bunu da performans antrenörü Alper Aşçı'ya iletiyorlar. Alper Aşçı da bunu teknik ekibin istediğini söylüyor. Görevlerine son verdiğimiz antrenörler sorumluluklarını yerine getirmiyordu. Gelelim Beşiktaş maçına... Maç öncesi pek çok konuda kulüp hakkında ve takım hakkında açık açık eleştiriliyor bu kişiler tarafından.Takım stada geldiği sırada soyunma odasında yerde bir halı gören Cocu'nun yardımcıları 'Bu ne?' diye sorunca bu arkadaşlar 'Beşiktaş maçı sonrası hocanın cenazesini bu halıya saracağız' açıklamasını yaparak dalga geçiyorlar. Aynı halı bu sefer Trnava maçında serili duruyor ve 'Bu sefer kesin yenildik' diye kendi aralarında konuşuyorlar ve maçı kazandıktan sonra da 'Fenerliler yüzünüz gülüyor' yorumu yapıyorlar. Biz bu hocalarla devam edemeyeceğimizi düşünürken içeriden bilgi sızdığını da düşünüyoruz. Cuma günü mesai sonu görevlerine son verdik. Samandıra'ya girişlerini de yasakladık." "Görevine son verilen antrenörlerden birinin bilgisayarında 28 Haziran'dan bu yana takımın tüm idman ve verilerinin dışarıya sızdırıldığını saptadık. Samandıra'daki bütün bilgiler toplanıyor. Geçen senenin bütün idman verileri, performans verileri de silinmiş. Neden sildiniz diyoruz 'Hafıza yok' dediler. Taraftarımıza sesleniyorum. Siz tribünde bağırıp çağırırken görün biz nelerle uğraşıyoruz. Bizim iyi niyetimizden şüphe etmeyin. Belki biraz zaman alacak ama her daim bize destek olun. Müjdat Yetkiner bana ve bana oy veren kongre üyelerimize hakaret etti."