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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2020 20:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

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