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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıda yenilen 3 golden sonra soyunma odasına inmek zorunda kaldı. Ali Koç, mücadele sonrasında da tribünlere giderek özür diledi. Ali Koç, Fenerbahçeli futbolcuların üzerlerindeki formanın ağırlığının farkında olmadığını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Maçın ardından Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek özür diledi.

Koç, "Ne bağırsanız haklısınız. Mahcubuz size karşı. Düzelecek, öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Her reaksiyonda haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size" diyerek yanlarından ayrıldı.

Bunun üzerine taraftarlar, "Büyük Başkan" tezahüratları yaptı.


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