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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinden İmamoğlu'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:59 | Son Güncelleme

FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.  İBB'nin Saraçhane'deki binasındaki ziyarette Koç'a Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Beyazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Burak Çağla Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Alper Pirşen, Esra Nazlı Ercan ve Selahattin Baki eşlik etti.

İSTANBUL (DHA) FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
İBB'nin Saraçhane'deki binasındaki ziyarette Koç'a Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Beyazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Burak Çağla Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Alper Pirşen, Esra Nazlı Ercan ve Selahattin Baki eşlik etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Ali Koç, İmamoğlu'na sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması, futbol topu ve üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan Atatürk tablosu hediye etti.
İmamoğlu ve Koç, çıkışta kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Koç, "Seçim öncesi bize yaptığınız ziyarette bilhassa bizi heyecanlandıran, İstanbul'un üç büyük kulübüne verdiğiniz marka değeri. Bu şehrin en önemli değerlerinden biri olarak görüyordunuz. Bence çok doğru. İnşallah büyük kulüplerimizle, belediyemizle sadece futbol değil diğer sportif alanlarla da iş birliği yaparız, bu imkanı sağlarız" dedi. İmamoğlu da "Ben de başkanımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Kulübü'ne başarılar dileyince, insanların aklına sadece futbol geliyor ama burada her branş var. Dolayısıyla her branşta başarılar diliyorum" diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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