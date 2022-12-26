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FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

26.12.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Merakla beklenen mücadelenin yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı" canlı izle arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanala?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı bugün (26 Aralık Pazartesi) saat 19:00'da başlayacak.

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES 137 . DEFA KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bugüne dek tüm kulvarlarda 172 defa kozlarını paylaştı.

Bu maçların 104'ünü Anadolu Efes, 68'ini ise Fenerbahçe Beko kazandı.

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