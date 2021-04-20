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Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

20.04.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda CSKA Moskova ile oynayacağı maç öncesinde Ruslar ilginç eylemlere girişti.

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe, EuroLeague'de CSKA Moskova ile oynayacakları maç öncesinde Rus yetkililerin takıma yönelik standart dışı uygulamalarına tepki gösterdi ve CSKA yetkililerinin serisinin 5. maça uzaması durumunda Fenerbahçe'yi ülkeye almayacaklarını ilettiğini belirtti.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bilindiği üzere Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, 21 Nisan Çarşamba günü (yarın) Rusya'da CSKA Moskova ile Turkish Airlines EuroLeague Playoff turu ilk maçına çıkması gerekmektedir.

Ekibimiz, bu karşılaşma için seyahat planını, 20 Nisan Salı günü (bugün) 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Moskova'ya uçacak şekilde yapmış, Rusya'nın yetkili mercileri tarafından uçuş izni tarafımıza 17.50 itibarıyla 19.00 olarak bildirilmiştir. Öğlen idmanını tamamlayan takımımız, hava alanına planlanan hareket saati 15.15 olmasına rağmen, saatlerce Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uçuş izninin verilmesini beklemiştir.

Aynı zamanda, Takımımız EuroLeague protokolleri gereğince tüm Covid testlerini ülkemizde tamamlamış ve gerekli belgeleri sağlamış olmasına rağmen, Rusya'ya inişimizin hemen ardından ilave bir test zorunluluğu olduğu CSKA yetkililerince tarafımıza iletilmiştir.

Kulübümüzün yaptığı araştırmalar sonucunda bu uygulamanın daha önce hiçbir EuroLeague takımına yapılmadığı öğrenilmiştir.

Ayrıca yine CSKA yetkilileri tarafından bu testin Takımımız tarafından reddedilmesi durumunda ekibimizin olası beşinci karşılaşmanın yapılması halinde Rusya'ya giriş yapamayacağı iletilmiştir.

TC Moskova Büyükelçiliğimiz nezdinde alınan bilgiye göre daha önce hiçbir takıma bu uygulama yapılmamış ve 19 Nisan Pazartesi günü (dün) Hentbol Milli Takımımız ikinci test alınmadan Rusya'ya giriş yapmıştır.

Kulübümüz, her iki konu hakkında da EuroLeague yetkililerini bilgilendirmiştir."

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM, İSTANBUL'DA KALMIŞTI

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs nedeniyle başantrenör Igor Kokoskov, oyuncular Jarell Eddie, Edgaras Ulanovas, Bobby Dixon, Yiğit Onan ve sakatlığı bulunan Jan Vesely, İstanbul'da kalmıştı.


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