Fenerbahçe Beko'dan Vesely ve Kovid açıklaması

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, takımın son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-17) vakaları nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynayacağı maçı ertelenen Fenerbahçe Beko'nun durumunu Fenerbahçe Televizyonuna değerlendiren Komsuoğlu, sezon başından beri iyi korundukları yönünde övündüklerini ama son dönemde vakaların arttığına dikkati çekti. "MELİH MAHMUTOĞLU'NUN NIŞAI YÜZÜNDEN DEĞİL" Yeni tip koronavirüs konusunda takımın çok dikkatli olduğunu belirten Komsuoğlu, "Bugüne kadar bu konuda en ufak taviz vermedik. Olası durumlarda maskesi olmayanları hemen uyardık. Bugünlere kadar geldik ama doğaldır ki İstanbul ve Türkiye'deki vakalar ciddi boyutta arttı. Şunu unutmayalım, bizim oyuncularımız da insan. Markete gitmek, çocuklarıyla ilgilenmek zorundalar. Kovid-19 vakaları çok arttı, ne kadar korunsak da bundan etkilendik." diye konuştu. Komsuoğlu, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun eski voleybolcu Damla Çakıroğlu ile yaptığı nişanda Kovid-19'un yayıldığı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

AŞI TALEBİ Sağlık Bakanlığından aşılanma konusuyla ilgili destek beklediklerini kaydeden Komsuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz koronayla ilgili Fenerbahçe olarak Sağlık Bakanımıza bir mektup yazdık. Şu anda seyahat yasağı olmasına rağmen neredeyse her hafta, en kötü 2 haftada bir yurt dışına gidiyoruz. Lütfen bize bir formül bulun, oyuncularımız aşılansın ve riskimiz azalsın. Çünkü biz bir yatırım yaptık. Yatırımın meyvelerini yemek için sezon sonuna gelindiğinde maalesef bu korona vakaları çıktığından bizim bu yatırımımız esasında boşa gider bir hale geliyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızdan sonra gerekli desteği almak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza da keza Türkiye Basketbol Federasyonuna da bir mektup yazdık. Sonra bu olaylar artınca Sağlık Bakanımıza bir mektup daha yazdık. Yine aynı şekilde bu mektubu Gençlik ve Spor Bakanımızla da, Türkiye Basketbol Federasyonuyla da paylaştık." Kulüp olarak bir ayrıcalık istemediklerini anlatan Komsuoğlu, "Sadece Fenerbahçe için de yazmadık bunu. En azından Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe gibi, Anadolu Efes gibi, Karşıyaka gibi takımlara da yapalım. Antikor üretenler var. 20-25 kişi çıkıyor. 'Bunlara aşı yapalım' dedik hala cevap alamadık. Bu bir ayrıcalık değil, bir destek rica ediyoruz. Çünkü bu bitmeyecek. Şu anda bitse yarın yeniden başka bir şekilde karşımıza çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.