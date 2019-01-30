Tolgay Arslan, Fenerbahçe'de

Tolgay Arslan artık Fenerbahçe'de... NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı.

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Tolgay için bonservis bedeli ödeyecek. Bu transferde adı geçen Şener Özbayraklı ise Fenerbahçe'de kaldı.

