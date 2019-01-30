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Tolgay Arslan, Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.01.2019 21:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı.

Tolgay Arslan, Fenerbahçe'de

Tolgay Arslan artık Fenerbahçe'de... NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı.

Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Tolgay için bonservis bedeli ödeyecek. Bu transferde adı geçen Şener Özbayraklı ise Fenerbahçe'de kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş tolgay arslan

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