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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi olay!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.09.2018 21:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi olay... Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlamasına dakikalar kala Beşiktaş tribünlerine hareketlenen Fenerbahçeli taraftarlara polisler engel oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi olay!

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde tribün karıştı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne doğru hamle yapmaya çalışınca, polis tribüne girdi ve Fenerbahçeli taraftarlara engel oldu.

Tribünde bir süre gerginlik oluşurken, polis olayları yatıştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe beşiktaş Ülker Stadı

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