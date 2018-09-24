Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi olay!

Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesinde tribün karıştı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu tribüne doğru hamle yapmaya çalışınca, polis tribüne girdi ve Fenerbahçeli taraftarlara engel oldu.
Tribünde bir süre gerginlik oluşurken, polis olayları yatıştırdı.
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