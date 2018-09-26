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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 74 taraftar hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "24 Eylül'de Fenerbahçe-Beşiktaş takımları arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası esnasında, daha önce farklı spor müsabakalarında 6222 Sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önlenmesine Dair Kanuna" muhalefet ettikleri gerekçesiyle seyirden men edilen ve spor müsabakalarını seyretmeleri yasaklanan bazı taraftarların, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak usulsüz şekilde yeni elektronik giriş kartları kullanıp stadyuma girecekleri yönünde bilgiler edinilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, stadyum turnikelerinde usulsüz giriş yapmak isteyen 45 şahsın yakalandığı ve haklarında "spor alanlarına seyirci girişini sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üretmek ve kabul etmek" suçundan adli işlem yapıldığı, 29 taraftar hakkında da başka suçlardan olmak üzere toplam 74 kişi hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna" muhalefetten adli işlem yapılarak, tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği kaydedildi.

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Beşiktaş Fenerbahçe istanbul maç Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü

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