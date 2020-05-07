Fenerbahçe Bjelica'ya 2 milyon Euro ücret önerdi

Ersun Yanal’ın takımdan gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe’de ilk gündeme gelen isimlerden birisi olan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bjelica’yla görüşen Fenerbahçe’nin yaptığı teklifin detayları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe’nin 48 yaşındaki teknik adamla görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.
Öte yandan Alex de Souza, Fenerbahçe’de oynadığı dönemlerde haksızlığa uğradığını, kendisinin 3’te 1’i kadar potansiyeli olan oyuncuların Milli Takım’a çağrıldığını ama ona davet yapılmadığını söyledi. Efsane, antrenörlük konusunda da eğitimler aldığını açıklamıştı.
(AKŞAM)
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