Fenerbahçe - Bursaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda, taraftarının desteğiyle sezonu açacak olan Fenerbahçe'de hedef, 3 puanla lige başlamak. Fenerbahçe - Bursaspor maçı öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe - Bursaspor maçının canlı anlatımı, tüm detayları ve sahaya çıkacak 11'leri... FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇININ 11'LERİ Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ayew, Barış Alıcı, Giuliano, Soldado Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç, Yusuf, Allano Lima, Furkan Soyalp, Tomas Necid FENERBAHÇE'DE BÜYÜK HAZIRLIK Süper Lig'de yeni sezonu Ülker Stadı'nda oynayacağı Bursa maçıyla açan Fenerbahçe'de taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Sezonun ilk maçı olması nedeniyle taraftarlardan da sürpriz bir hamle geldi. Ülker Stadı'nın Okul Açık Tribünü'nde taraftarların bir koreografi yapacağı ve görsel şölenin yanı sıra takıma ve yönetime büyük bir destek verileceği öğrenildi.

LİG TARİHİNDE 99. MÜCADELE Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 99. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi. Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı. İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 47 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 31, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü. Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.