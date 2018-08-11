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Fenerbahçe - Bursaspor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.08.2018 20:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Bursaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonuna start veriyor. Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Bursaspor maçının büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Saat 21:45'te başlayacak Fenerbahçe - Bursaspor maçında hem Fenerbahçe'nin hem de Bursaspor'un sahaya çıkacak 11'leri belli oldu. Fenerbahçe - Bursaspor maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde yer alacak.

Fenerbahçe - Bursaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda, taraftarının desteğiyle sezonu açacak olan Fenerbahçe'de hedef, 3 puanla lige başlamak. Fenerbahçe - Bursaspor maçı öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

İşte Fenerbahçe - Bursaspor maçının canlı anlatımı, tüm detayları ve sahaya çıkacak 11'leri...

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FENERBAHÇE - BURSASPOR MAÇININ 11'LERİ

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Ayew, Barış Alıcı, Giuliano, Soldado

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç, Yusuf, Allano Lima, Furkan Soyalp, Tomas Necid

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK HAZIRLIK

Süper Lig'de yeni sezonu Ülker Stadı'nda oynayacağı Bursa maçıyla açan Fenerbahçe'de taraftarların maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Sezonun ilk maçı olması nedeniyle taraftarlardan da sürpriz bir hamle geldi. Ülker Stadı'nın Okul Açık Tribünü'nde taraftarların bir koreografi yapacağı ve görsel şölenin yanı sıra takıma ve yönetime büyük bir destek verileceği öğrenildi.

LİG TARİHİNDE 99. MÜCADELE

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 98 maçtan 50'sini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 151 gole, Bursaspor 77 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında geçen sezon yapılan maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 47 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 31, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler evinde 91 gol attı, kalesinde 36 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

7 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Fenerbahçe, yarın Bursaspor'u yenmesi durumunda uzun bir süre sonra ligde 9 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Ligde son olarak 2010-2011 sezonun son 7, 2011-2012'de ise ilk 2 maçı kazanarak 9'da 9 yapan Fenerbahçe, 7 yıl sonra bu galibiyet serisini tekrarlamak için ter dökecek.

Geride kalan sezonda teknik direktör Aykut Kocaman'la ligde son 8 haftayı da galibiyetle bitiren Fenerbahçe, Bursaspor'u yenmesi durumunda seriyi 9 maça yükseltecek. Fenerbahçe ligde son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi ve bu sürede 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Bursaspor Spor Toto Süper Lig

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