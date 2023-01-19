FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı için geri sayım devam ediyor. Bu heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında hakem Bahattin şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Karabalçık ve Emrah Ünal üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergül olacak. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve detaylar...

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı bugün (19 Ocak 2023 Perşembe) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Zajc, Mert Hakan, Arda, Rossi, King

Çaykur Rizespor: Tarık, Oğuz, Emirhan, Bahadır, Eren, Azubuike, Ronaldo, Miya, Bolaise, Olawoyin, Kubilay

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI TAKİP



