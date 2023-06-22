SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Ali Koç'un Arda Güler'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Arda Güler'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

22.06.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeden nihai bir karar çıkmazken Ali Koç'un genç oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Arda Güler'e yaptığı teklif ortaya çıktı!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

azd_aFOx20iNKteNNgmU4A

Dün yapılan Ali Koç-Arda Güler zirvesinden bir sonuç çıkmadı. Arda Güler ve ailesini şimdilik ikna edemeyen Ali Koç'un genç oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı.

MAAŞINA ÇILGIN ZAM! EN ÇOK KAZANAN OLACAK

3601601_834bc4526f7b818712a7f74ff8ab8063_640x640

Arda'nın maaşına astronomik bir şekilde zam yapacağı öğrenilen Ali Koç'un, yerliler arasında en çok kazanan ismi Arda Güler olarak belirleyecek. Arda cephesinden bu konuyla ilgili net cevap gelmezken, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen duyurdu…Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen duyurdu…
3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!
Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!Arda Güler, Galler karşısında attığı golle tarihe geçti!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Arda Güler fenerbahçe sezon

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olur?

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek açıkladı

Hamile eşini aldattı, bir garip özür diledi!

Hamile eşini aldattı, bir garip özür diledi!

Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen duyurdu…

Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen duyurdu…

Mesut Özil futbol dünyasına geri dönüyor!

Mesut Özil futbol dünyasına geri dönüyor!

Gruplara kalmayı başarırsa adeta para basacak!

Gruplara kalmayı başarırsa adeta para basacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.