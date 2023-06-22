Fenerbahçe'de Ali Koç'un Arda Güler'e yaptığı teklif ortaya çıktı!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, sarı-lacivertliler de genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Dün yapılan Ali Koç-Arda Güler zirvesinden bir sonuç çıkmadı. Arda Güler ve ailesini şimdilik ikna edemeyen Ali Koç'un genç oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı.

MAAŞINA ÇILGIN ZAM! EN ÇOK KAZANAN OLACAK

Arda'nın maaşına astronomik bir şekilde zam yapacağı öğrenilen Ali Koç'un, yerliler arasında en çok kazanan ismi Arda Güler olarak belirleyecek. Arda cephesinden bu konuyla ilgili net cevap gelmezken, önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.



