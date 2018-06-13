Fenerbahçe'de Aykut Kocaman devre bitti

Sarı lacivertli kulüp, Aykut Kocaman ile devam etmeme kararı aldı. Teknik direktör konusunu kısa sürede çözmek isteyen Sportif Direktör Comolli, çalışmaların sonuna geldi. Fransız spor adamı Buvac ve Louis Van Gaal arasında bir seçim yapacağı belirtildi. Comolli bugün bir basın toplantısı yapacak. (AKŞAM)

