Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy'u PFDK'ya sevk etti.
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