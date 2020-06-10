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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.06.2020 18:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy'u PFDK'ya sevk etti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Fener düşmanları işbaşında.. HARRİNGTON kupası sahibi fenerbahçeye kimse diz çöktüremez..
tabi bu yolla susturmaya gideceksiniz susmayın fb taraftarı arkanızda
ülkede değişen bir şey yok.konuşanı hacliyorlar.
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