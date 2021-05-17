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Fenerbahçe'de büyük gerilim yaşandığı söyleniyordu! Acun Ilıcalı Başkan Ali Koç'la tartıştıkları iddiasını yalanladı

17.05.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un arasında büyük bir gerilim yaşandığı dilden dile dolaşıyordu. Çok sinirlenen Acun Ilıcalı, sert bir dille iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'de büyük gerilim yaşandığı söyleniyordu! Acun Ilıcalı Başkan Ali Koç'la tartıştıkları iddiasını yalanladı

Oldukça çekişmeli geçen 2020-2021 sezonunun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu. 15 Mayıs akşamı tüm Türkiye'nin kilitlendiği maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray'la aralarındaki averaj farkını korudu ve şampiyonluğunu ilan etti. Ama olan Fenerbahçe'ye oldu. Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hüsranı ve başkanlık seçimlerinin yaklaşması nedeniyle huzursuzluğun tavan yaptığı konuşuluyor. İddiaya göre, Emre Belözoğlu'nun yerine daha tecrübeli bir teknik direktör arayan Başkan Ali Koç, koyu Fenerbahçeli medya patronu Acun Ilıcalı'yla da gerilim yaşadı.

Deneyimli bir isim gelecekmiş

Emre Belözoğlu

Sözcü'den Serca Hamzaoğlu'nun haberine göre, şampiyonluk fırsatının kaçtığı Sivasspor maçında yapılan oyuncu değişiklikleri, Ali Koç'un sabrını taşırdı. İddiaya göre, Ali Koç, "Bu artık kabul edilemez." diyerek daha deneyimli bir teknik direktör arayışına girdi.

Acun Ilıcalı gerilimi

Acun Ilıcalı Mesut Özil

Sercan Hamzaoğlu, Acun Ilıcalı'nın takımın çok içinde olması nedeniyle de sorun yaşandığını söyledi. İddiaya göre, Trabzonspor maçı öncesi istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu Acun Ilıcalı ikna etti ve sonrasında takımla yakından ilgilenmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın takımla bu kadar iç içe olması da Ali Koç'un teknik direktörü değiştirme kararını etkiledi. Hamzaoğlu'na göre, Alanya deplasmanında Ali Koç'un sakatlık yaşayan Mesut Özil için "Acaba oynar mı?" sorusuna Acun Ilıcalı'dan gelen "Oynayacak, ben konuştum." cevabı da bardağı taşıran son damla oldu.

Ali Koç

Acun Ilıcalı'ya, “Ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun Acun?” diyen Ali Koç'un "Bu kadar takımın içinde olmanı doğru bulmuyorum.” da dediği iddia edildi.

"Art niyet ve yalan dolu"

Acun Ilıcalı stor

Haberi okuyan Acun Ilıcalı, "Belli ki plan dahilinde Fenerbahçe'nin içine fitne sokma amaçlı yapılan art niyetli ve yalan dolu bir haber." diyerek küplere bindi. Instagram'da açıklama yapan ünlü isim, "Başkanımız Ali Koç'la aramızda bahsi geçen konuların hiçbiri olmadığı gibi kendisi beni 2 gün önceki Kayseri maçında uçağında misafir etmiştir. Daha önce yenen bir yemeğin Sivas maçından bir gün önce gibi gösterilmesi art niyetin kesin ispatıdır." dedi.

Emre Belözoğlu

Ayrıca, Emre Belözoğlu'nun camiaya ümit verdiğini ve bunun birilerini tedirgin ettiğini söyleyen Acun Ilıcalı, takımı için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Acun Ilıcalı
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