Fenerbahçe'de büyük gerilim yaşandığı söyleniyordu! Acun Ilıcalı Başkan Ali Koç'la tartıştıkları iddiasını yalanladı

Oldukça çekişmeli geçen 2020-2021 sezonunun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu. 15 Mayıs akşamı tüm Türkiye'nin kilitlendiği maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray'la aralarındaki averaj farkını korudu ve şampiyonluğunu ilan etti. Ama olan Fenerbahçe'ye oldu. Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hüsranı ve başkanlık seçimlerinin yaklaşması nedeniyle huzursuzluğun tavan yaptığı konuşuluyor. İddiaya göre, Emre Belözoğlu'nun yerine daha tecrübeli bir teknik direktör arayan Başkan Ali Koç, koyu Fenerbahçeli medya patronu Acun Ilıcalı'yla da gerilim yaşadı.

Deneyimli bir isim gelecekmiş

Sözcü'den Serca Hamzaoğlu'nun haberine göre, şampiyonluk fırsatının kaçtığı Sivasspor maçında yapılan oyuncu değişiklikleri, Ali Koç'un sabrını taşırdı. İddiaya göre, Ali Koç, "Bu artık kabul edilemez." diyerek daha deneyimli bir teknik direktör arayışına girdi.

Acun Ilıcalı gerilimi

Sercan Hamzaoğlu, Acun Ilıcalı'nın takımın çok içinde olması nedeniyle de sorun yaşandığını söyledi. İddiaya göre, Trabzonspor maçı öncesi istifa kararı alan Emre Belözoğlu'nu Acun Ilıcalı ikna etti ve sonrasında takımla yakından ilgilenmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın takımla bu kadar iç içe olması da Ali Koç'un teknik direktörü değiştirme kararını etkiledi. Hamzaoğlu'na göre, Alanya deplasmanında Ali Koç'un sakatlık yaşayan Mesut Özil için "Acaba oynar mı?" sorusuna Acun Ilıcalı'dan gelen "Oynayacak, ben konuştum." cevabı da bardağı taşıran son damla oldu.