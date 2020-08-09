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Fenerbahçe'de Erol Bulut tepkisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.08.2020 15:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, saha içi ve saha dışı çalışmalarıyla futbolculara etkisini göstermeye başladı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut tepkisi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ve yeni transferlerin de katılması ile birlikte bambaşka bir hava yaşanıyor.

Erol Bulut’un oyuncuları ile kurduğu yakın diyaloglar ve ilk etapta oluşturmak istediği takım olgusu sarı-lacivertli futbolculardan da karşılık buldu. Geçtiğimiz yıllarda son maçlarda yenilen şanssız goller ve yaşanılanlar sonrası özgüven kaybı yaşayan oyuncular, üzerlerindeki mental yorgunluğu da attı. Futbolcu grubu yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin kararlı duruşu ve takıma kattığı takviyeler camianın olduğu gibi Samandıra’nın da morallerini yükseltti. Camiasına sabırlı olun mesajı verip, ağustos ayı itibariyle atacakları adımların sinyalini veren Başkan Ali Koç, 4 Ağustos itibariyle önce teknik direktör sonra da transfer konusunda düğmeye bastı. Harcama limiti konusunda da Başkan Koç, yönetim ve camia tek yürek olan ve hakkını arayan Fenerbahçe camiası tepeden tırnağa yeni sezona umutla hazırlanıyor.

Camiadaki heyecan Fenerbahçeli taraftarları da içine almış durumda. Korona virüs nedeniyle kombineler henüz satışa çıkarılmamış olsa da, çok sayıda taraftar kulübü arayıp sembolik kombinelerin satışı için talepte bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların yeni sezon formaları ve 'Sevgi Limit Tanımaz' t-shirtlerine de çok yoğun ilgisi var. Taraftar Fenerium’un stoklarını eritmeye devam ediyor.

(İHA)

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