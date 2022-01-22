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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!

22.01.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan İsmail Kartal, "Kazanmak için oynayacağız dedim ve bunu ilk yarı bunu gösterdik. Bazı mevkilerin alternatifi yok. Filip Novak sakatlandı ve onun yerine başka bir oyuncu kaydırdık. Oyun gücümüz zayıfladı. İkinci yarı mecburu değişikliklerden dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık." şeklinde konuştu.

"SAKATLIKLAR ETKİLEDİ"

Yaşanan sakatlıkların takımı etkilediğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "İstediğimiz oyunu oynamak için oyuncularla çalışacağız. Eksik bölgeler için takviye yapabilirsek, önümüzdeki günlerde ilk yarıdaki oyunun üstüne koyarak daha iyi olacağız. İkinci yarı kötü oynadık ama neden? Buraya dikkat etmemiz lazım. İlk yarı çok iyisin, ikinci yarı bir sakatlık oluyor! Serdar Aziz, Novak... Sol beke öndeki oyuncuyu çektik, rakip üstümüze gelmeye başladı. Her şeye rağmen Sivas gibi bir deplasmandan 1 puan aldık. Oyun gücümüzün azaldığı dönemde Sivassspor da pozisyonlar buldu. oyuncularımı müdahalelerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ KONUŞACAĞIZ"

Son olarak transfer sorusunu yanıtlayan Kartal, "Başkanımız ve yönetimimiz ile yakın zamanda transfer için bir araya geleceğiz. Eksik bölgeler için takviye yapabilirsek, önümüzdeki günlerde ilk yarıdaki oyunun üstüne koyarak daha iyi olacağız." dedi.

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
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