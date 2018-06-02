Fenerbahçe'de kongresinde gerginlik

Fenerbahçe Kongresi'nde yapılan konuşmalar üyelerin tepkilerine neden oldu. Suat Müftüoğlu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun okuduğu faaliyet raporunu eleştirerek, "Sanki faaliyet raporu değil, seçim konuşması" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu'nun yönetimi eleştirmesinin ardından tribünlerde bulunan üyeler arasında tartışma çıktı ancak yaşanan gerginlik çok büyümeden yatıştırıldı. Suat Müftüoğlu'nun ardından konuşmak için sahneye gelen Haluk Burcuoğlu da, "Kendi futbolcuna küfür eden güruh" açıklamasında bulununca, bu kez Ali Koç'a destek verenler sinirlerine hakim olamadı ve Burcuoğlu'nu yuhaladı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.
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