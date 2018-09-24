SPOR

Fenerbahçe'de Martin Skrtel Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2018 15:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Skrtel'in yerine savunmada Diego Reyes görev alacak.

Fenerbahçe'de Martin Skrtel Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yapılan son idmanda Martin Skrtel yer almadı. Sakatlığı devam eden Slovak oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

SOLDADO'DA YOK

Ağrıları bulunan Roberto Soldado'nun da tesisleri terk etti ve maç kadrosundan çıkarıldı.(

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş skrtel

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Eyvahlar olsun. Diego oynuyorsa en az 3 yer bu defans geçmiş olsun. İllegalde BJK 1.5 üstü oynanır.
ilahi adalet
Skor 1-3 anlaşıldı. BJK 13 yıl aradan sonra Kadıköy'de galibiyet alacak vay be...
Bu adam olmayınca defans kağıt oluyor -_-
defans gene evlere şenlik
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