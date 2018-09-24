Fenerbahçe'de Martin Skrtel Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yapılan son idmanda Martin Skrtel yer almadı. Sakatlığı devam eden Slovak oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
SOLDADO'DA YOK
Ağrıları bulunan Roberto Soldado'nun da tesisleri terk etti ve maç kadrosundan çıkarıldı.(
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