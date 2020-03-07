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  4. Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadrodan çıkarıldı

AYRINTILAR BİRAZDAN

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