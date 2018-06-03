Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında olduğu ve Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen seçimli genel kurulda üyeler saat 10.00 itibariyle oy vermeye başladı. 17.00'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak. Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!
Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerginlik
Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi
Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz
Beşiktaş'ta yeni transfer rotası Bryan Ruiz
Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!
Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil Vefaspor'a transfer oldu!
Ahmet Ağaoğlu: Muharrem Usta transfer yasağını bilerek aldırdı
Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme istedi
İşte Emre Çolak'ın yeni takımı
Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum