Fenerbahçe'de oy verme işlemi sona erdi!

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda kongre alanına girişler kapandı. İçeride bulunan ve oylarını henüz kullanmayan üyelerin oy kullanma işlemleri sona erdikten sonra sandıklar açılacak ve sayıma geçilecek.
Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında olduğu ve Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen seçimli genel kurulda üyeler saat 10.00 itibariyle oy vermeye başlamıştı.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanadı. Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
BEKLENEN REKOR KIRILDI
Saat 17:00 itibariyle 21.350 bin kişi oy kullanma işlemini tamamladı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.
FENERBAHÇE TARAFTARI STADYUM ETRAFINDA TOPLANDI
Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Erken saatlerde stada gelen genel kurul üyeleri oylarını kullanırken, stat dışında taraftarların bekleyişi de sürüyor. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerini stat önünde sürdürüyor.
İLK KEZ STATTA YAPILIYOR
Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapıyor.
Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.
Oy verme işlemi için sandıklar saha içine konuldu.
Saha zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı bir platform kuruldu. Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı lacivertli genel kurul üyeleri, oylarını 38 sandıkta kullandı.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!
Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerginlik
Galatasaray'da Garry Rodrigues krizi
Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz
Beşiktaş'ta yeni transfer rotası Bryan Ruiz
Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!
Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil Vefaspor'a transfer oldu!
Ahmet Ağaoğlu: Muharrem Usta transfer yasağını bilerek aldırdı
Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 yıllık sözleşme istedi
İşte Emre Çolak'ın yeni takımı
Arsenal'den Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro!
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
Mohamed Salah için resmi açıklama yapıldı
Okuyucu Yorumları 10 yorum