SPOR

Fenerbahçe'de oy verme işlemi sona erdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Kongre üyeleri iki başkan adayına da büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda kongre alanına girişler kapandı. İçeride bulunan ve oylarını henüz kullanmayan üyelerin oy kullanma işlemleri sona erdikten sonra sandıklar açılacak ve sayıma geçilecek.

Fenerbahçe'de oy verme işlemi sona erdi!

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda kongre alanına girişler kapandı. İçeride bulunan ve oylarını henüz kullanmayan üyelerin oy kullanma işlemleri sona erdikten sonra sandıklar açılacak ve sayıma geçilecek.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında olduğu ve Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen seçimli genel kurulda üyeler saat 10.00 itibariyle oy vermeye başlamıştı.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanadı. Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

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BEKLENEN REKOR KIRILDI

Saat 17:00 itibariyle 21.350 bin kişi oy kullanma işlemini tamamladı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI STADYUM ETRAFINDA TOPLANDI

Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Erken saatlerde stada gelen genel kurul üyeleri oylarını kullanırken, stat dışında taraftarların bekleyişi de sürüyor. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerini stat önünde sürdürüyor.

İLK KEZ STATTA YAPILIYOR

Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapıyor.

Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.

Oy verme işlemi için sandıklar saha içine konuldu.

Saha zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı bir platform kuruldu. Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı lacivertli genel kurul üyeleri, oylarını 38 sandıkta kullandı.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç aziz yıldırım

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa
Noldu bu kadar dokundu? Fenerbahçe = Halktir... Cahil herif, korkmayin bu kadar halktan
@gb_serdar doğru söylüyorsun chp ülkeye fabrikalar yaptı şimdiki zihniyette fabrikaları satıyo fenerbahçede kendi tesislerini kendisi yaptı yani üreten fenarbahçe oldu aceba siz neyi ürettiniz bir söyleyinde herkes duysun
3 yıl öncesine kadar Fenerbahçenin bütün maçlarını izliyordum ama son üç yıldır canlı izlemiyorum sadece takip ediyorum eğer Aziz Yıldırım seçilirse takip etmeyi de bırakacağım...
aziz başkanı destekliyoruz ali koç gitsin çikolata satsın :)
ŞU KONGREYE BAKIN YA; FENERİN NE KADAR ÇİRKEFF PİSKOPATLAR TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİ ORTADA!!!!! HALA ORADA ALİ KOÇA EL KOL HAREKETLERİ YAPIYOR KONUŞURKEN LAF ATIYOR, ALİ KOÇU AZARLIYOR, KONUŞTURMUYOR VS... GALATASARAY İKİ SEÇİM DÖNEMİ GEÇİRDİ EFENDİ EFENDİ HİÇ KAVGA GÜRÜLTÜ ÇIKMADI..FENER İŞTE BU ÇİRKEFF ANTİPATİK PİSKOPAT VE SPORDA TERÖRDÜR FENER!!! FENER DEMEK SPORDA TERÖR VE ŞİKE DEMEKTİR!!!!! FENEVDE YİNE TERÖR KAZANIR YANİ AZİZE VE ŞAKŞAKÇILARI !!!!!
aiz baskan gule gule bir GS li oalrak yuzunu dahi göremk isteemdigim tek fb lisin baskanligin boyunca iki klubu birbrine dusuren en buyuk kisisin birde kalkmis GS biza yardimci olamdi diye kinayeler gecelim tapeler delil sayil madigindan sike kumpasi denerek yirttiniz yoksa o tapaleri gercek basin olsa hergun yayinlasa o koltukda birgun degil bir saat bile oturamazdiniz ama ikiyuzlu bi taraf fb li basina dua et taplerden yillar gecti tiik yook suss pus sevsinlerrrrrrr
Fevevbahçe artık Fenerbahçe olsun. Ali koç kazansın.
değişim şart:)
YAZIN BİR KENARA EĞER (ASLA İSTEMİYORUZ RAKİP TAKIMLAR OLARAK) OLAKİ ALİ KOÇ BAŞKANLIĞI KAZANIRSA AZİZENİN İLK LAFININ NE OLACAĞINI SÖYLEYEYİM "BİZE KUMPAS KURDULAR,KOMPLO KURDULAR" BAKIN, İZLEYİN VE GÖRÜN. BU ARADA FENER TARAFTARINI GERÇEKTEN KISKANIYORUM NEDEN Mİ? MEDYUMA VE FALCILARA GEREK YOK BOŞUNA ONLARA PARA VERMEYECEKLER ÇÜNKİ OLAYLARI YILLAR ÖNCE GÖREN BAŞKANLARI VAR BAKIN 15 TEMMUZ'U 4-5 YIL ÖNCEDEN GÖRMÜŞ, BAKIN BJK KUPA MAÇINDA DAHA 1. DAKİKADA KUMPASI VE KOMPLOYU GÖRMÜŞ HADİ YİNE İYİSİNİZ
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