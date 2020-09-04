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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2020 18:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’ın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetti.

Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen Tolgay ile Getafe, Valladolid ve Hannover'in ilgilendiği belirtiliyor. (TRT Spor)

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