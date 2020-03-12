Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin hırsı dikkat çekiyor

Fenerbahçeli Vedat Muriqi son haftalarda gol yollarında suskun kaldı. Aynı dönemde takım da galibiyeti unuttu. Muriqi, performansını artırıp Fenerbahçe'yi de yeniden sırtlamak için kolları sıvadı.
Antrenmanlarda son derece hırslı olan 25 yaşındaki forvet, idmanların ardından ekstra çalışmalar yapıyor. Muriqi, bu hafta antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda gol şov yaptı.
Yıldız futbolcu bu performansını Konyaspor mücadelesine taşıyıp atacağı gollerle takımının ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeye kararlı.
Muriqi ligde şu ana kadar 13 kez ağları sarstı. Fenerbahçe, başarılı oyuncunun gol attığı 11 maçın 10'unu kazandı, sadece Antalya ile berabere kaldı.
(AKŞAM)
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