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Fenerbahçe'den Arda Güler için KAP açıklaması geldi! Real Madrid'e imza atmak için uçağa bindi...

06.07.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Real Madrid, Fenerbahçe'ye nakit olarak 20 milyon Euro bonservis bedeli verecek. Bunun yanında 10 milyon Euro oyuncu ve kulüp başarı bonusları eklenecek. Arda'nın sonraki satışından elde edilecek kârdan payın %20'si Fenerbahçe'ye verilecek.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya gitti. Genç oyuncunun İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI

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Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid CF kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİS BEDELİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer detaylarını resmen açıkladı:

• 20 milyon euro bonservis
• 10 milyon euro bonus
• Sonraki satıştan %20 pay

ARDA GÜLER FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Arda Güler: "Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem, her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

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FENERBAHÇE: YOLUN AÇIK, ŞANSIN BOL OLSUN ARDA GÜLER

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REAL MADRID'DEN TÜRKÇE TWEET

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6 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞI AÇIKLANDI

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Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

SAAT 15'TE İSPANYA'YA UÇTU

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 15.00’te İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket ettiği öğrenildi.

Milli futbolcu, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla yarın TSİ 13.00'te Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerinde basına tanıtılacak.

İŞTE GİDİŞ GÖRÜNTÜLERİ

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TONI KROSS VE MODRIC'TEN EĞİTİM ALACAK

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Arda Güler'in Real Madrid'i tercih etmesinde birçok sebep yer aldı. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti ve kulübün başkanı Florentino Perez ile bizzat görüşen Arda Güler bu şekilde ikna oldu.

Luka Modric ve Toni Kross tarafından özel olarak eğitim göreceği öğrenilen Arda'nın ilk 11'de oynama sözü aldığı da ifade edildi.

GELİŞİMİ İÇİN KİRALANACAK

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Arda Güler, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen'e kiralanabilir. Önümüzdeki sezon Real Madrid'den ayrılması kesinleşen Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'yu getirmek isteyen yönetim bu sebeple Arda'yı Xabi'nin yanına gönderip gelişimini takip etmek istiyor.

ARDA SICAK BAKIYOR

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Real Madrid'in alacağı her karara sıcak bakan Arda Güler'in Leverkusen'e gitme fikrini onayladığı ifade edildi.


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