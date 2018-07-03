SPOR

Fenerbahçe'den Bas Dost, Mina ve Wilshere gelişmesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.07.2018 08:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden Bas Dost, Mina ve Wilshere'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kolombiya Milli Takımı'nın stoperi Mina için Rusya'ya giden yöneticiler, yıldız futbolcunun menajerinden olumlu yanıt aldı.

3 bomba birden

1 / 9

Sporting Lizbon'la bonservis pazarlığını sürdüren Bas Dost ise Fenerbahçe'ye "Bir iki gün içinde sorun çözülür" mesajı gönderdi.

Sporting Lizbon'la bonservis pazarlığını sürdüren Bas Dost ise Fenerbahçe'ye "Bir iki gün içinde sorun çözülür" mesajı gönderdi.
2 / 9

Daha önce el sıkışılan Wilshere de başka kulüplerden gelen son teklifleri reddetti ve İstanbul'a gelmek için bavulunu hazırlamaya başladı.

Daha önce el sıkışılan Wilshere de başka kulüplerden gelen son teklifleri reddetti ve İstanbul'a gelmek için bavulunu hazırlamaya başladı.
3 / 9

Orta alanda yaşanan sıkıntıyı çözecek olan Jack Wilshere'in transferi için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edilmiş durumda...

Orta alanda yaşanan sıkıntıyı çözecek olan Jack Wilshere'in transferi için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edilmiş durumda...
4 / 9

Geçen hafta İstanbul'a getirdiği İngiliz yıldızın Türkiye'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, pürüzleri gidermeye çalışıyor.

Geçen hafta İstanbul'a getirdiği İngiliz yıldızın Türkiye'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, pürüzleri gidermeye çalışıyor.
5 / 9

Yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklifiyle Wilshere'i ikna eden Fenerbahçe, menajerlik ücreti ve imza parasıyla ilgili sorun yaşıyor. Yönetim, İngiliz yıldızın menajeriyle pazarlıkları sürdürüyor.

Yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklifiyle Wilshere'i ikna eden Fenerbahçe, menajerlik ücreti ve imza parasıyla ilgili sorun yaşıyor. Yönetim, İngiliz yıldızın menajeriyle pazarlıkları sürdürüyor.
6 / 9

İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Wilshere'in istediği imza parası 6 milyon Euro...

İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Wilshere'in istediği imza parası 6 milyon Euro...
7 / 9

Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacağını genç yıldıza bildirdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacağını genç yıldıza bildirdiği ifade ediliyor.
8 / 9

Ayrıca Wilshere'e Türkiye'ye gitmemesi için yapılan baskıların da büyüdüğü belirtiliyor.

Ayrıca Wilshere'e Türkiye'ye gitmemesi için yapılan baskıların da büyüdüğü belirtiliyor.
9 / 9

İngiliz Milli Takımı'nın hocası Gareth Southgate'in de Wilshere'e "İngiltere'de kal" dediği belirtiliyor. (FOTOMAÇ)

İngiliz Milli Takımı'nın hocası Gareth Southgate'in de Wilshere'e "İngiltere'de kal" dediği belirtiliyor. (FOTOMAÇ)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Mina bas dost Wilshere

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Galatasaray, Luis Cavanda'nın Standart Liege'e transferini açıkladı

Galatasaray, Luis Cavanda'nın Standart Liege'e transferini açıkladı

Belçika inanılmazı başardı! Japonlar harakiri yaptı

Belçika inanılmazı başardı! Japonlar harakiri yaptı

G.Saray'a transferde büyük şok

G.Saray'a transferde büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ozan Tufan Crytal Palace'ın gündeminde

Ozan Tufan Crytal Palace'ın gündeminde

Fenerbahçe'den Bas Dost, Mina ve Wilshere gelişmesi

Fenerbahçe'den Bas Dost, Mina ve Wilshere gelişmesi

Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e şart

Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e şart

Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yaptığı teklif ortaya çıktı! (Jack Wilshere kimdir?)

Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a yaptığı teklif ortaya çıktı! (Jack Wilshere kimdir?)

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: David Ospina

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu: David Ospina

Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!

Cocu: Transferde doğru kararları vermek istiyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.