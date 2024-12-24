Fenerbahçe'den dünyayı ayağa kaldıracak transfer! Eğer gelirse tüm dengeleri değiştirir

Fenerbahçe'de gündem transfer. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hamleler yapan sarı-lacivertlilerde Talisca ile anlaşmaya varıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE TÜRKİYE'DE

Hem Al Nassr hem de Talisca ile anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Anderson Talisca'yı İstanbul'a getirip resmi sözleşmeyi imzalatacak. İlk 6 ay kiralık olarak forma giyecek Talisca'nın sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

ASIL BOMBA KEVIN DE BRUYNE!

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin de Bruyne için kolları sıvayan Fenerbahçe bu kez çok büyük oynuyor. Manchester City’nin süper yıldızı için sportif direktör Mario Branco’nun, yönetimin direktifi sonrası kolları sıvadığı öğrenildi.