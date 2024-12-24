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Fenerbahçe'den dünyayı ayağa kaldıracak transfer! Eğer gelirse tüm dengeleri değiştirir

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 08:20
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Fenerbahçe transfer çok büyük oynuyor. Anderson Talisca ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun yanına bir başka yıldızı daha getirmek istiyor. Ligin ikinci yarısında toparlanıp lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını indirmek isteyen Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle kadro güçlendirilecek.

Fenerbahçe'den dünyayı ayağa kaldıracak transfer! Eğer gelirse tüm dengeleri değiştirir
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Fenerbahçe'de gündem transfer. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hamleler yapan sarı-lacivertlilerde Talisca ile anlaşmaya varıldı.

KISA SÜRE İÇİNDE TÜRKİYE'DE

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Hem Al Nassr hem de Talisca ile anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Anderson Talisca'yı İstanbul'a getirip resmi sözleşmeyi imzalatacak. İlk 6 ay kiralık olarak forma giyecek Talisca'nın sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

ASIL BOMBA KEVIN DE BRUYNE!

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Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kevin de Bruyne için kolları sıvayan Fenerbahçe bu kez çok büyük oynuyor. Manchester City’nin süper yıldızı için sportif direktör Mario Branco’nun, yönetimin direktifi sonrası kolları sıvadığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Kevin De Bruyne fenerbahçe
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