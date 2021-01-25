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Fenerbahçe'den FLAŞ İrfan Can Kahveci hamlesi

25.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den FLAŞ İrfan Can Kahveci hamlesi

Fenerbahçe PİMİ çekti! Mesut Özil'i kadrosuna katararak Süper Lig'de kartları yeniden dağıtan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı çıldırtacak resmi bir hamle yaptı!

İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile görüşmelerini sürdüren ve süreci bitirme aşamasına gelen Galatasaray'ın tüm planlarını bozacak bir hamle Fenerbahçe'den geldi.

FENERBAHÇE RESMEN DEVREDE

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin transferi için resmen devreye girdi ve başkan Ali Koç imzasıyla Başakşehir Kulübü'ne bir yazı gönderilerek İrfan Can Kahveci transferi için randevu talep edildi.

FENERBAHÇE'YE DE EVET

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için görüşme talebini kabul eden Başakşehir, Perşembe günü Galatasaray ile yapacağı görüşmeden önce Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek.

BAŞAKŞEHİR 10 MİLYON EURO İSTEDİ

İrfan Can Kahveci transferi için Galatasaray'dan 10 milyon euro bonservis bedeli, Emre Kılınç ve bir sonraki satıştan pay talep eden Başakşehir, Fenerbahçe'den de benzeri bir talepte bulunacak.

3 MİLYON EURO + 2 MİLYON EURO

İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'e bu sezon için 3 milyon euro peşin, gelecek sezon da 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan (kar) pay teklif edecek olan Fenerbahçe'nin futbolcu olarak da önereceği seçenekler arasında 2 isim var.

DENİZ TÜRÜÇ, SERDAR AZİZ

Deniz Türüç'ü bonservisiyle beraber Başakşehir'e vermeyi teklif edecek olan Fenerbahçe, Serdar Aziz'i de bedelsiz olarak İrfan Can Kahveci'ye karşılık teklif edecek.

BİR ADIM GERİDEN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Başakşehir'in İrfan Can Kahveci'yi satmak istemesi durumunda Fenerbahçe'nin de masaya oturacağını açıklamıştı. (Sporx)

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