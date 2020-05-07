Fenerbahçe'den kornavirüs açıklaması! 'Bir personelimizde koronavirüs tespit edildi'

Fenerbahçe, yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 çalışanda Kovid-19 tespit edildiğini ve yarın (8 Mayıs) yapılacak idmanın iptal edildiğini açıkladı.
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.
Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.
Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."
F.Bahçe'den ligin başlaması ile ilgili açıklama
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu
Eski G.Saraylı açıkladı! Falcao'nun yerine o geliyor...
TFF'den sözleşmelere ilişkin tavsiye kararı açıkladı
Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar!
Bundesliga başlıyor!
'Süper Lig'le ilgili nihai kararı devlet verecektir'
Flamengo'da 38 kişi koronavirüse yakalandı
Süper Lig kararına ilişkin açıklama
Liverpool'dan Karius'u kararı
Bundesliga'nın başlangıç tarihi açıklandı!
İtalyan kulübü üzen haberi verdi!
Koronavirüs test sonucu açıklandı!
Okuyucu Yorumları 4 yorum