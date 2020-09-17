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Fenerbahçe'den Origi'yi transfer etme peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Liverpool'un golcüsü Divock Origi'yi kiralamak için ilk teklifi veren kulüp. Sarı laciverli takım, 3. hafta oynanacak Galatasaray derbisine kadar forvet transferini bitimek istiyor. Kanarya'nın forvet için transfer edilecek oyuncular listesinde birçok dünya yıldızı golcü yer alıyor.

Fenerbahçe'den Origi'yi transfer etme peşinde

Ünlü İngiliz gazetesi Mirror, Fenerbahçe’nin forvet harekatını gündemine taşıdı. Mirror’a göre Liverpool’da genellikle yedek kalan 25 yaşındaki Belçikalı golcü Origi için kulübün kapısını ilk çalan ekip, Fenerbahçe’ydi. Ancak sonrasında Newcastle, Aston Villa, Brighton ve Fulham da yarışa dahil oldu.

HEDEF 3. HAFTADAKİ GALATASARAY DERBİSİ

Newcastle, Origi’yi bonservisiyle almak istiyor. Eğer Liverpool oyuncusunu satmaya yanaşmazsa, kiralama yoluna gidecek. Bu durumda da Fenerbahçe’nin şansı artacak. Ancak sarı-lacivertli ekibin listesinde sadece Origi bulunmuyor. En geç 3. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi forvet transferi bitirilmek isteniyor.

(AKŞAM)


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