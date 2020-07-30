Fenerbahçe'den Samuel Kalu hareketı

Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için girişimlere başladı.
Geçtiğimiz yıldız Bordeaux formasıyla 20 maçta 1 gol, 1 asistiklik performans gösteren Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1,76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başladı. Daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi.
(TRT SPOR)
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