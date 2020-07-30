SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Samuel Kalu hareketı

Fenerbahçe'den Samuel Kalu hareketı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2020 09:23 | Son Güncelleme

Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun liderliğinde transfer çalışmalarına erkenden başlarken hedefteki isimlerle görüşmeleri hızlandırdı. Sarı lacivertli takım, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için girişimlere başladı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sene takımıyla 20 maça çıktı. Nijeryalı yıldız, Fransa ekibinde 1 gol, 1 asistlik perfomans gösterdi.

Fenerbahçe'den Samuel Kalu hareketı

Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu için girişimlere başladı.

SAMUEL KALU KİMDİR?

Geçtiğimiz yıldız Bordeaux formasıyla 20 maçta 1 gol, 1 asistiklik performans gösteren Samuel Kalu, Nijerya'nın Abia State şehrinde dünyaya geldi. 1,76 boyunda ve sağ kanatta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, ülkesinin GBS Academy takımında futbola başladı. Daha sonra Slovakya'nın Trencin, Belçika'nın Gent ve son olarak Fransa'nın Bordeaux takımlarında forma giydi.

(TRT SPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

Bakan Akar'dan çok sert açıklama: Defalarca söyledik

Niğde'de kadın cinayeti! Evi kan gölüne çevirdi

Niğde'de kadın cinayeti! Evi kan gölüne çevirdi

Kupa Trabzonspor'un!

Kupa Trabzonspor'un!

Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...

Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...

Ahmet Ağaoğlu'nun sevinci olay oldu!

Ahmet Ağaoğlu'nun sevinci olay oldu!

Küme düşme kaldırıldı!

Küme düşme kaldırıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Fenerbahçe'den 5 transfer ve KAP açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna cevap!

Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye iki transfer

Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye iki transfer

Fenerbahçe büyük borçtan kurtuldu

F.Bahçe büyük borçtan kurtuldu

Leicester City'de hedef Vedat Muriqi

Premier Lig ekibi Vedat Muriqi'in peşinde

Fenerbahçe Filip Novak ile anlaştı iddiası

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızla anlaştı

Fenerbahçe, Erol Bulut ile her konuda anlaştı!

F.Bahçe'nin teknik direktörü belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.