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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri

27.07.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam tüm futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Polonya'da oynanan ve 0-0 berabere biten ilk maç sonrasında saha avantajı Fenerbahçe'nin lehine geçmişti. Karşılaşma öncesi maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Golsüz beraberlikle sonuçlanan ilk maç sonrasında Fenerbahçe bu akşam her türlü galibiyetinde tur atlayan taraf olacak. Heyecan dolu maç öncesi Fenerbahçeli futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam Kadıköy'de Dinamo Kiev'i konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Exxen ekranlarından mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.

Dinamo Kiev: Bushcan, Zabarnyi, Popov, Kedziora, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalsky, Besedin

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde Fenerbahçeli futbolseverler tur atlama olasılıklarını hesaplamaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 0-0 berabere kaldığı için her türlü gol üstünlüğünü sağladığı taktirde tur atlayan taraf olacak ve yoluna Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

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