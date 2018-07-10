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Fenerbahçe Doğuş, Jason Thompson ile yolların ayrıldığını açıkladı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 10.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Doğuş, sözleşmesi sona eren ABD'li basketbolcu Jason Thompson ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Doğuş, Jason Thompson ile yolların ayrıldığını açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonunda Fenerbahçe Doğuş forması giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan Jason Thompson’ın Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir.

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Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Jason Thompson’a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Jason Thompson Türkiye Basketbol Ligi

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Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 3 yorum
eurolig de mıçtı doğru dürüst hiç katkısı olmadı tek başına aldığı bir maçı hatırlamıyorum bencil smaçtan başka bi halt bilmeyen biri Ekbe UDOH olsa avrupada bu yılda şampiyonduk
VERİM ALAMADIK İYİ OLDU
ohh beee
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