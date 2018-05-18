Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas | CANLI YAYIN

Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu ve Kostas Sloukas'ın etkisiyle Fenerbahçe skoru 28-20'ye getirdi ve Zalgiris molası geldi.

THY Euroleague'de Final Four heyecanı, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçıyla başlıyor. Üst üste 4. kez Final Four'a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i geçerek Belgrad'da finale yükselmek istiyor. İşte Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçının tüm ayrıntıları ve canlı anlatımı...

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.

Kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenaze törenine katılmak için Ankara'da bulunan Yıldırım, Belgrad'a gelemedi.

Yaklaşık 2 bin Zalgiris taraftarı da takımınlarına tribünden destek verdi. Yarı finalin diğer maçında karşılaşacak CSKA Moskova ile Real Madrid'in taraftarları da maçı izledi.

Gün boyu Belgrad sokaklarında dolaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'da da çoğunluğu oluşturdu.

Udoh, Bogdanovic ve Antic'ten Fenerbahçe'ye destek

Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncuları Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic ve Pero Antic, salona gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.

Geçen sezon elde edilen Avrupa şampiyonluğunda başrol oynayan ve sezon başında NBA'e transfer olan Udoh ve Bogdanovic, Belgrad'a geldi. Yine sezon başında Sırp takımı Kızılyıldız MTS'ye transfer olan Antic de tribündeki yerini aldı.

Geçen sezonun Dörtlü Final MVP'si Udoh, karşılaşmadan önce takım oteline giderek teknik heyet ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Bu üç isim de sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TVF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da sarı-lacivertli takıma destek olmak için salondaki yerini aldı.

Zalgiris 19 yıl sonra

Zalgiris, tam 19 yıl sonra Dörtlü Final'de mücadele etti.

Tarihindeki ilk Dörtlü Finali'ni 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan ve şampiyon olan Zalgiris, bu heyecanı 19 yıl sonra Belgrad'da tekrar yaşadı.

Dörtlü Final görsel şölenle başladı

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.

Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.

