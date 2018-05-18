Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas | CANLI YAYIN

THY Euroleague'de Final Four heyecanı, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçıyla başlıyor. Üst üste 4. kez Final Four'a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i geçerek Belgrad'da finale yükselmek istiyor. İşte Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas maçının tüm ayrıntıları ve canlı anlatımı...
Fenerbahçe Doğuş'un maç kadrosu;
Ali Muhammed (Bobby Dixon), Kostas Sloukas, Brad Wanamaker, Melih Mahmutoğlu, Marko Guduric, James Nunnally, Gigi Datome, Nikola Kalinic, Nicolo Melli, Jan Vesely, Jason Thompson, Ahmet Düverioğlu.
FENERBAHÇE DOĞUŞ - ZALGİRİS MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
İLK PERİYOT
Fenerbahçe ilk 7 dakikayı 10-7 önde geçti. Bobby Dixon ve Ahmet Düverioğlu'nun etkili performansı mevcut.
Gigi Datome'den müthiş katkı! Skor 17-11'e geldi.
İlk periyot sonucu: Fenerbahçe Doğuş 19 - 13 Zalgiris
İKİNCİ PERİYOT
Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu ve Kostas Sloukas'ın etkisiyle Fenerbahçe skoru 28-20'ye getirdi ve Zalgiris molası geldi.
Datome'den müthiş blok, Vesely'den smaç! Fenerbahçe Doğuş farkı 12'ye çıkarttı: 32-20
FENERBAHÇE - ZALGİRİS MAÇINDAN NOTLAR
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Doğuş'a taraftarları büyük destek verdi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Gün boyu Belgrad sokaklarında dolaşan Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'da da çoğunluğu oluşturdu.
Karşılaşmayı 5 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.
Yaklaşık 2 bin Zalgiris taraftarı da takımınlarına tribünden destek verdi. Yarı finalin diğer maçında karşılaşacak CSKA Moskova ile Real Madrid'in taraftarları da maçı izledi.
Aziz Yıldırım maça gelemedi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip edemedi.
Kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenaze törenine katılmak için Ankara'da bulunan Yıldırım, Belgrad'a gelemedi.
Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.
Udoh, Bogdanovic ve Antic'ten Fenerbahçe'ye destek
Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncuları Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic ve Pero Antic, salona gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.
Geçen sezon elde edilen Avrupa şampiyonluğunda başrol oynayan ve sezon başında NBA'e transfer olan Udoh ve Bogdanovic, Belgrad'a geldi. Yine sezon başında Sırp takımı Kızılyıldız MTS'ye transfer olan Antic de tribündeki yerini aldı.
Geçen sezonun Dörtlü Final MVP'si Udoh, karşılaşmadan önce takım oteline giderek teknik heyet ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Bu üç isim de sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TVF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da sarı-lacivertli takıma destek olmak için salondaki yerini aldı.
Zalgiris 19 yıl sonra
Zalgiris, tam 19 yıl sonra Dörtlü Final'de mücadele etti.
Tarihindeki ilk Dörtlü Finali'ni 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan ve şampiyon olan Zalgiris, bu heyecanı 19 yıl sonra Belgrad'da tekrar yaşadı.
Dörtlü Final görsel şölenle başladı
Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.
Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.
Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.
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