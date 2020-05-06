Fenerbahçe efsane Alex'ten teknik direktörlük kararı

Brezilyalı oyuncu hangi takımı çalıştırmayacağı sorusuna, "Taraftar ve aile üyesi olarak kişisel bağım olan tek kulüp Coritiba. O zaman örneğin Athletico MG’ya gidersem zor bir ilişki olur. Bence gereksiz olur. Ama başka bir yere değil. Profesyonel olacağım. Eğer kulüpler bir profesyonelin kulübü yönetebileceğini düşünüyorsa, konuşuruz" ifadelerini kullandı.

(AKŞAM)



