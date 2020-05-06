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Fenerbahçe efsane Alex'ten teknik direktörlük kararı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.05.2020 08:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı.

Brezilyalı oyuncu hangi takımı çalıştırmayacağı sorusuna, "Taraftar ve aile üyesi olarak kişisel bağım olan tek kulüp Coritiba. O zaman örneğin Athletico MG’ya gidersem zor bir ilişki olur. Bence gereksiz olur. Ama başka bir yere değil. Profesyonel olacağım. Eğer kulüpler bir profesyonelin kulübü yönetebileceğini düşünüyorsa, konuşuruz" ifadelerini kullandı.

(AKŞAM)


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