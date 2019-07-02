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Fenerbahçe forması giymek zorunda kalan Beşiktaşlı çocuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir market sahibi tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Beşiktaşlı olmasına rağmen Fenerbahçe forması giyen çocuğa ’neden Fenerbahçe forması giydin’ sorusu üzerine çocuk, ‘giyecek başka kısa kollu tişörtüm yok’ diye cevap verdi.Olay, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde bir markette yaşandı.

Fenerbahçe forması giymek zorunda kalan Beşiktaşlı çocuk

Kahramanmaraş’ta bir market sahibi tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Beşiktaşlı olmasına rağmen Fenerbahçe forması giyen çocuğa ’neden Fenerbahçe forması giydin’ sorusu üzerine çocuk, ‘giyecek başka kısa kollu tişörtüm yok’ diye cevap verdi.
Olay, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde bir markette yaşandı. Sokakta bulduğu bedava kola kapağıyla markete giden Tunç Akçadağ (7), üzerindeki Fenerbahçe formasını gören market çalışanı Fatih Kaman ile konuşmaya başladı.

"Ben Beşiktaş’ı tutuyorum, bundan başka kolu kısam yok"
Market sahibi Fatih Kaman, cep telefonu tarafından kaydettiği görüntülerde küçük çocuğa, ’neden Fenerbahçe’yi tutuyorsun’ diye sordu. Küçük Tunç ise, "Ben Beşiktaş’ı tutuyorum, bundan başka kolu kısam yok ki" diye cevap verdi.
Market sahibi Fatih Kaman, konuşma kaydını sosyal medya hesaplarıyla paylaştı. Beşiktaşlı Tunç’a bir hayırsever tarafından forma hediye edilirken, birçok kişinin de forma göndermek istediği öğrenildi. Babasının fabrikada asgari ücretle çalıştığı öğrenilen Tunç’a maddi destek de gönderildiği belirtildi.
Üzerinde Beşiktaş, elinde ise Fenerbahçe formasını bırakmayan Tunç Akçadağ, “Ben bir tane kapak buldum ve markete bedavasını almaya gitmiştim. Fatih abi benim de videomu çekti ve sorular sordu. Üzerimde Fenerbahçe forması vardı ve ’neden bunu giyiyorsun’ dedi. Ben de, ’Beşiktaşlıyım’ dedim. ’Neden üzerinde Fenerbahçe forması var’ dedi. Ben de bundan başka kısa kollum yok dedim. Bana Beşiktaş forması verdiler. Beşiktaş’ı çok seviyorum ve formayı verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tunç’a destek geldiğini ve Beşiktaş formasına kavuştuğu için sevindiğini söyleyen market sahibi Fatih Kaman, “Aslında bizim ailede biraz fanatiklik var. Neden bu formayı giydiğini sordum ve kendisi de durumu anlattı. Ben de o anda kameraya çekmek istedim. Olaylar farklı gelişti. Sağ olsunlar kardeşimize çok destekler geldi. Beşiktaş sayfasından paylaşım yapılmıştı. Formanın biri geldi diğeri de kargoda. Onun dışında tişört almak için maddi destek gönderenler de oldu ve kardeşimizle birlikte tişört almaya da gideceğiz” dedi.
Tekstil fabrikasında çalışan baba Mehmet Akçadağ ise, “Ben fabrikada çalışıyorum. Sağ olsun kardeşimiz Fatih böyle bir paylaşım yapmış ve formayı getirtirmiş. Evimiz kira ve maddi durumumuz iyi değil. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Fenerbahçe forması giymek zorunda kalan Beşiktaşlı çocuk

Fenerbahçe forması giymek zorunda kalan Beşiktaşlı çocuk

Fenerbahçe forması giymek zorunda kalan Beşiktaşlı çocuk

Fenerbahçe forması giymek zorunda kalan Beşiktaşlı çocuk

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