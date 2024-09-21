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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler netleşti! Forvette yeni transfer olmayacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.09.2024 12:51
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Fenerbahçe ile Galatasaray, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11'i netleşti. Sarı-lacivertlilerde forvette En-Nesyri yerine Edin Dzeko'nun forma giymesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler...

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livekovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Amrabat, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Torreira, Berkan, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen.

REKABETİN GOLCÜLERİ

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Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.

Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

TURGAY ŞEREN'İN REKORU

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Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait.

A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

BİR MAÇTA DÖRDER GOL ATANLAR

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Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu.

Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.

EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

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İki takımın 115 yıllık geçmişinde, geride kalan 400 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı.

EN FARKLI SKORLU MAÇ

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.

İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.

BİLEREK KAÇIRILAN PENALTI

Rakiplerin 23 Ocak 1925'te Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.

KARMA TAKIM: "FENERSARAY"

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Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.

Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

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fenerbahçe galatasaray
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