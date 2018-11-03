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Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 64. dakikada VAR görüntülerinin ardından penaltı kazandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 64. dakikada VAR görüntülerinin ardından penaltı kazandı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 64. dakikada VAR görüntülerinin ardından penaltı kazandı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 64. dakikasında VAR'a başvuruldu. Muslera'nın Isla'ya yaptığı hareketin ardından karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, VAR hakemleri ile görüştü. Ardından pozisyonu VAR ile kendisi izleyen Aydınus, beyaz noktayı gösterdi. Bir derbi maçında ilk kez VAR kararı ile penaltı verildi. Topun başına geçen Valbuena, skoru 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi. Öte yandan penaltı pozisyonunda yerde kalan Isla, penaltı kararı verildikten sonra Fırat Aydınus'a ''Neden sarı kart göstermiyorsun?'' diye itiraz ettiği için sarı kart ile cezalandırıldı.

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Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig Türk Telekom Stadı fırat aydınus

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