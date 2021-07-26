Fenerbahçe Gençlerbirliği hazırlık maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği FB maçı saat kaçta?

Bu sezon Süper Lig’den düşen Gençlerbirliği ise konuk edeceği güçlü rakibi Fenerbahçe’yi eli boş göndermenin hesabını yapıyor. Dostluk havasında geçecek olan Gençlerbirliği Fenerbahçe hazırlık maçının yayın bilgileri belli oldu…

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Yeni sezon öncesinde üçüncü hazırlık maçına 26 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği ile çıkacak olan Fenerbahçe, ardından yurt dışında bir turnuvada yarışacak.

Bugün saat 17:30'da başlayacak Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Vitor Pereira’nın takımın başına gelmesinin ardından Rumen takımlarından Csikszereda ile hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'in golleriyle mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

İkinci hazırlık maçını ise Kasımpaşa ile oynayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, Mbwana Samatta, Serdar Dursun ve Mert Hakan Yandaş'ın bulduğu golle İstanbul ekibini 4-1 yenmişti. Kasımpaşa'nın tek golünü de penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetmişti.



