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Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

26.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Hatayspor Spor Toto Süper Lig 16. haftasında karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maçın tarihi, yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a konuk olan sarı lacivertliler, sahadan 2-0'lık yenilgiyle dönerek liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Peki, heyecanla beklenen Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe, Hatayspor'u Süper Lig'in 16. haftasında konuk edecek. Maç yarın oynanacak. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçında aldıkları yenilgi sonrası moral depolamak istiyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hatayspor maçının canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı yarın (27 Aralık 2022 Salı) oynanacak.

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.

Maç, saat 20:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR'U YENİP TEKRAR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanarak tekrar çıkış yakalamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe 14 karşılaşmada 29 puan topladı.

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 14 karşılaşmada topladığı 15 puan ile 14. sırada bukunuyor.

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