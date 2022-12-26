Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe, Hatayspor'u Süper Lig'in 16. haftasında konuk edecek. Maç yarın oynanacak. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçında aldıkları yenilgi sonrası moral depolamak istiyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hatayspor maçının canlı yayın bilgileri...
Fenerbahçe Hatayspor maçı yarın (27 Aralık 2022 Salı) oynanacak.
Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.
Maç, saat 20:00'da başlayacak.
Fenerbahçe Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanarak tekrar çıkış yakalamayı amaçlıyor.
Fenerbahçe 14 karşılaşmada 29 puan topladı.
Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 14 karşılaşmada topladığı 15 puan ile 14. sırada bukunuyor.