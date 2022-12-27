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Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hatayspor maçında muhtemel 11'ler!

27.12.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Hatayspor Spor Toto Süper Lig 16. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın. Geçen hafta Trabzonspor'a konuk olan sarı lacivertliler, sahadan 2-0'lık yenilgiyle dönerek liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı. Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Hatayspor saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hatayspor maçında muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe ile Hatayspor Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçında aldıkları yenilgi sonrası moral depolamak istiyor. "Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı bugün (27 Aralık 2022 Salı) oynanacak.

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.

Maç, saat 20:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE HATAYSPOR'U YENİP TEKRAR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçını kazanarak tekrar çıkış yakalamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe 14 karşılaşmada 29 puan topladı.

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 14 karşılaşmada topladığı 15 puan ile 14. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King, Valencia

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Onur, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Ze Luis

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI CANLI TAKİP


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