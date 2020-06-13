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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.06.2020 17:12 | Son Güncelleme

Göztepe maçı sonrası "Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır" şeklinde bir açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Fenerbahçe cephesinin yanıtı sert oldu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 'canlı yayın' gerilimi yaşandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 3-1 kazandıkları Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşun maçı 2. Kanaldan yayınlamasına tepki göstererek, "Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır" dedi.

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danbaş ise Ağaoğlu'na yanıt vererek, "60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. Kanaldan verilir. Bu böyle biline" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 27. haftasında lider Trabzonspor, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Fırtına, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşma sonrası stat çıkışında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin yayıncı kuruluş tarafından birinci kanaldan verilmemesine tepki gösterdi.

fb ts

İŞTE AĞAOĞLU'NUN O AÇIKLAMASI

"Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz. Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir. Salı günü kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok önem veriyor."

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN SERT YANIT

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Göztepe maçının beIN Sports tarafından 2. kanalda verilmesine tepki göstermesi sonrasında maçı 1. kanaldan verilen Fenerbahçe yönetiminden karşılık geldi. Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, "Herkes haddini bilecek" pankartıyla birlikte "60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. Kanaldan verilir. Bu böyle biline!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ezikler kapıştı yeni bir GS şampiyonluğu geliyor bunlar da böyle kavga gürültü yaparak zevahiri kurtarma peşinde. GS varken sair takımların hükmü yoktur türkiye liginde .
TS aklınca gerilim yaratarak Salı günü oynanacak kupa maçında avantaj sağlama peşinde. FB zaten iyi değil.Bu kadar korkması geleneksel düşmanlıklarından kaynaklanıyor olabilir.
7.sıradakinin diye konuşmak sizin gibi camia yöneten başkanlara hiç yakışmıyor
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