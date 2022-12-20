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FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler!

20.12.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası, 5. tur maçında bugün karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, Altay Bayındır, Nazim Sangare ve Luan Peres'in sakatlıkları sürüyor. Yapılan açıklamaya göre; Alioski iyileşti. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak edildi. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı takip ekranı...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler!

Fenerbahçe ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası, 5. tur maçında bugün kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı izle ekranı, maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri ile birlikte araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı bugün (20 Aralık 2022 Salı) saat 21:00'de başladı.

Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanmakta.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe İstanbulspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana yayınlanacak.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇINDA 11'LER

Fenerbahçe: İ.Eğribayat, S.Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, King, S.Dursun.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP

FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLARI DEVAM EDEN FUTBOLCULAR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Alioski'nin iyileştiği açıklandı.

Fenerbahçe'de, Altay Bayındır, Luan Peres, Nazim Sangare ve Joao Pedro'nun sakatlıkları ise sürüyor.

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