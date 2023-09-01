Fenerbahçe kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin rakipleri

UEFA Konferans Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde 1 temsilcimiz (Galatasaray), Konferans Ligi’nde ise 3 takımımız (Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor) mücadele ediyor. 2023-2024 UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. 2023 Konferans Ligi kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakipleri merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe için UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİNDE KAÇINCI TORBADA?

Fenerbahçe 2023 Konferans Ligi kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği henüz netleşmedi. Fenerbahçe'nin 1. torbadan girmesi bekleniyor.

2023 - 2024 UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekiminin 1 Eylül 2023 15.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.

HEYECANLI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş, Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe ve Genk'e 2-1 kaybeden Yukatel Adana Demirspor, bugünkü rövanş maçlarında rakiplerini elemeleri durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılacak.



