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Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’ya 4166 gündür kaybetmiyor

24.04.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı Kadıköy’de son olarak 2009 yılında 3-1’lik skorla mağlup olurken 4166 gündür kaybetmedi.

Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’ya 4166 gündür kaybetmiyor

Süper Lig’in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe rakibine 4166 gündür Kadiköy’de kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak 28 Kasım 2009 tarihinde oynanan müsabakada Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorla mağlup olmuş, bu maçtan sonra oynanan 9 karşılaşmadan 7 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Kasımpaşa’nın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (27 kez) ve en çok gol yediği (84 gol) rakibi Fenerbahçe.

FENERBAHÇE 21 MAÇIN 3'ÜNDE KAYBETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı son 21 maçın sadece üçünü kaybederken, 14 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler bu 3 mağlubiyeti Kadıköy’de Galatasaray, Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında aldı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Fenerbahçe, aynı sayıda yenilgiyi daha önce oynanan 42 karşılaşmada almıştı. Evinde en son Galatasaray'a mağlup olan sarı-lacivertliler, 2003 senesinden bu yana İstanbul takımlarına karşı üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.

THİAM FAKTÖRÜ

Fenerbahçe’ye sezon başında Kasımpaşa’dan katılan Senegalli futbolcu Mame Thiam, sarı-lacivertliler adına bu sezon ligde 6 gol atarken 4’te asist yaptı. Thiam, attığı 6 golün 2’sini bu sezon oynanan Kasımpaşa mücadelesinde kaydetti.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de Kasımpaşa karşısında sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti kadroda olmayacak. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Serdar Aziz, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart görmesi durumunda haftaya oynanacak olan Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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