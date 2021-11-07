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Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?

07.11.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe Kayserispor maçı heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertli takım Trabzonspor’un galip geldiği haftada 3 puan almak için sahada mücadele verecek. Peki Fenerbahçe Kayseri maçı hangi kanalda izlenecek? İşte Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izleme...

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda?

Futbolseverler, Süper Lig 12. haftasında Fenerbahçe Kayserispor maçı heyecanı için bekliyor. Fenerbahçe, Trabzonspor’un galip geldiği haftada 3 puan almak için sahada olacak. Maçın ayrıntılar merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Kayseri maçı hangi kanalda izlenecek?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Kayserispor'un karşı karşıya gelecekleri müsabaka 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:00’da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Kendi evinde Kayserispor’u konuk edecek olan sarı lacivert takım ligin 12. haftasında 3 puan elde ederek puanını 22’ye yükseltmek istemekte. Maç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak ve maçta ev sahibi ekipte bulunan cezalı Osayi Samuel ve sakatlıkları bulunan Altay, Serdar Aziz, Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Enner Valenci forma giyemeyecek.

Ayrıca Konuk takım Kayserispor’da ise sakatlığı bulunmakta olan Mensah ile cezalı Onur Bulut mücadelede yer alamayacak.

FENERBAHÇE KAYSERİ MUHTEMEL 11’LERİ

Kayserispor: Kolovetsios, Lung, Hosseini, Ramazan, Yasir Subaşı, Uzodimma, Attamah, Emrah Başsan, Kemen, Thiam, Gavranovic.

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Pelkas ve Berisha.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor
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