FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! ZTK çeyrek final karşılaşması Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı olarak ekrana gelecek ve bu Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının kazananı yarı finalde Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Kayserispor maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün (6 Nisan 2023 Perşembe) saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Samuel (Alioski), Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Arda, Rossi, Valencia

Kayserispor'un muhtemel 11'i: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mensah, Ackah, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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