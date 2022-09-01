Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 40 binin üzerinde taraftar takımlarını destekleyecek. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45’te başlayacask.
Karşılaşma, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
Fenerbahçe Kayserispor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.
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