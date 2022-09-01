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Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında karşı karşıya gelecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 40 binin üzerinde taraftar takımlarını destekleyecek. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45’te başlayacask.

Karşılaşma, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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